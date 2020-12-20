التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام أولي جلسات الأسبوع

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسراً 17.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6158.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4594.89 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% رابحاً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4677.99 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.5 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8243 صفقة.









وهبطت 7 قطاعات بببورصة الكويت اليوم على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.02%.



