التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:47 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسراً 17.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6158.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4594.89 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% رابحاً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4677.99 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.5 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8243 صفقة.


 وهبطت 7 قطاعات  بببورصة الكويت اليوم على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة مبرد القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.62%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.65%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 10.61%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.33% يليه سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.96%.

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