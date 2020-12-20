حبس تاجر لسرقته كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والفيروز بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية بجنوب محافظة القاهرة اليوم الأحد، بحبس تاجر أحجار كريمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية كبيرة من الأحجار الكريمة وفيروز وعقيق من داخل مخزن بالجمالية دائرة القسم.





كما اعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه للواقعة وسرقته للمضبوطات وأقر أنه قاما بالسرقة أثناء ملاحظته أن مخزن المجني عليه مفتوح بصفة دائمة.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم الجمالية مفاده تلقى بلاغا من "وليد.س"، 30 سنة صاحب محل أحجار كريمة ومقيم الجمالية لاكتشافه سرقة محتوى مخزنة ومقتنيات ثمينة وهي عبارة عن 18 عصا بمطعمة بالأحجار الكريمة، 15 كيلو من أحجار الفيروز، 15 كيلو أحجار فيروز خام، 14 كيلو أحجار لأزورد، 5 كيلو عقيق، 500 جرام ياقوت، 250 جرام صدف، 3 قطع معدنية قديمة منسوبة لدولة اليمن، مجموعة من التماثيل وتقدر قيمه المسروقات ب600 الف جنية





وبتفريغ الكاميرات أمكن التوصل للفاعل وهو جميل. ح، 40 سنة، تاجر أحجار كريمة ومقيم الجمالية.



