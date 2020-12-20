انطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ" الثلاثاء المقبل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تطلق مصر تقرير "التبغ لعام 2019"، في الساعة 1 ظهر الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر 2020، عبر تطبيق زوم الإلكتروني "نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا"، وكذلك "مرصد مصر للتبغ"، وهو أول مرصد من نوعه يعمل في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم.

وقال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعلن عن أرقام ومعلومات عن حجم التدخين، والاستهلاك، والإنفاق، في مصر، سواء كان للسجائر أو التبغ، وكذلك التدخلات والتكتيكات التي تنتهجها شركات صناعة التبغ، لإضفاء صفة الشرعية على تجارتها، أو من خلال إقحام أعمالها ضمن المسؤولية الاجتماعية، لصبغها بطابع العمل الخيري، وكذلك كيفية مواجهة الحكومية لهذه التدخلات، وخسائر الصحة العامة في هذا الشأن.

ينعقد المؤتمر بحضور كل من: الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة دعاء صالح، منسقة مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، وعدد عدد من قيادات وزارة الصحة، والجامعات، والجمعيات الأهلية، والإعلام.

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