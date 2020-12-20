تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 32.4% خلال سبتمبر 2020

إخفض العجز في الميزان التجاري بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 4ر32 %، ليبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.



