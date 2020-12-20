تراجع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 32.4% خلال سبتمبر 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:41 م
تراجع عجز الميزان التجاري المصري
تراجع عجز الميزان التجاري المصري
وكالات
Advertisements
إخفض العجز في الميزان التجاري بمصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 4ر32 %، ليبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

و أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الصادرة اليوم، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 2.8 %، لتبلغ 2.3 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 2.4 مليار دولار للشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة بنسبة 21.3 %، لتبلغ 5 مليارات دولار مقابل 6.4 مليارات دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

حسام حسن يهاجم أبوريدة

منذ نصف ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صلاح يًثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ ساعة و نصف

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن قائمته المسافرة إلى النيجر استعدادا لمواجهة سونيديب

منذ ساعة و 14 دقيقة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعبئة والإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 28.7% خلال سبتمبر 2019

45 % تراجع في عجز الميزان التجاري المصري خلال شهر أبريل

8.6 % تراجعا فى عجز الميزان التجاري خلال يونيو الماضي

"التعبئة والإحصاء": تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 52 % في يوليو

تراجع عجز الميزان التجاري خلال اغسطس الماضي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

01:02 م

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

01:31 م

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

01:02 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز