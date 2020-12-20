محمد مصطفى: زواج سيدنا إبراهيم وهاجر المصرية بداية كل ما هو عربي (فيديو)

قال محمد مصطفى، رئيس القسم الدبلوماسي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العروبة هي روح ووجدان وضمير مشترك قبل أن تكون عرق أو لغة أو مصالح.





وأشار "مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "وطني الأكبر" المذاع عبر القناة المصرية، إلى أن بداية كل ما هو عربي كان زواج بين سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر المصرية، أي أن نتاج مصري عراقي خرج من رحمه كل ما هو عربي بعد ذلك إلى يومنا هذا، معتبرا أن هذه العلاقة بمثابة علاقة توحد بين شعب النيل وشعب الفرات.



