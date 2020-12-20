المغربي تتفقد تطوير ورفع كفاءة المجمع النموذجي بمدينة سفاجا

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تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عملية رفع كفاءة وتطوير المجمع النموذجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.



رافق رئيس المدينة خلال جولتها، سكرتير المدينة ومسئولى الإدارة الهندسية لمتابعة كافة التطورات الحديثة بالمبنى، بدايةً من المركز التكنولوجي لتزويده بأحدث التجهيزات الفنية التى تغطى كافة الأماكن بالمدينة والذى يحتوى على كافة البيانات ويقدم أحدث الخدمات الرقمية التى تؤدى إلى سرعة إنهاء احتياجات المواطنين بأحدث التقنيات.



أوضحت المغربي أنه جاري تطوير ورفع كفاءة المجمع النموذجي بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بتكلفة ١.٥ مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء من عملية التطوير خلال خمس شهور وإجراء توسعات على مساحة ٣٠٠ متر ‪.



وقد التقت المغربي بعدد من المواطنين واطمأنت على سرعة إنهاء الخدمات لهم كما اطمأنت على مدى تكيّف الموظفين والعاملين بالمكاتب المؤقتة لتقديم الخدمات للمواطنين حتي انتهاء مدة التطوير.



كما تفقد رئيس المدينة، مقر الحملة الميكانيكية، وطلبت من مهندسي الإدارة الهندسية بتقديم مقترح لتطوير وتوسيع الحملة، إستعداد للمرحلة المقبلة من التوسعات في المدينة.