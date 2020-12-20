"قوى البرلمان": المشروع القومي لتطوير 1000 قرية يعكس مفهوم التنمية الشاملة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًة على أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الجهود المبذولة من قِبل الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.

وأكدت "عطوة" في بيان لها، اليوم الأحد، على أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير 1000 قرية، في هذا التوقيت وقبل الانتهاء من عام 2020 وحلول العام الجديد، يعكس مفهوم التنمية الشاملة التي تتبنها الدولة المصرية.

وأشارت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الريف المصري شهد حالة من التهميش وإهدار الحقوق منذ ما يزيد على 40 عامًا مضيت، ولكن حان الوقت الآن لاستعادة حقوقهم والاهتمام بتطويره، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل الأكبر في تطوير كافة محافظات الجمهورية واقتلاع العشوائيات من جذورها في وقت قصير.


الرئيس السيسى يتابع المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير 1000 قرية

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

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