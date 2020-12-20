الشهيد الــ(243).. "الأطباء" تنعي أخصائى النساء والتوليد بمستشفى سيدي سالم بكفرالشيخ

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد شكر، أخصائى النساء والتوليد بمستشفى سيدى سالم بكفرالشيخ، والذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".



وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور محمد شكر، الطبيب رقم الــ(243)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.





وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.





