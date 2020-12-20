تامر حسني يحيى حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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اختار الاتحاد المصري لكرة اليد النجم تامر حسني، لإحياء حفل الافتتاح وتم الاتفاق أيضًا معه علي تقديم أغنية جديدة للبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.


وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل، عن تخطيط اللجنة لتقليل أعداد فنادق المونديال المخصصة للحدث، والتى ستشهد نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لإقامة مجموعات كل صالة من الصالات الأربعة فى فندق واحد.



وأضاف نصر، في بيان صحفي قائلًا إنه تم الاتفاق على إجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة، بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، يفيد باقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط، وفقا لتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، وإخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث.

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