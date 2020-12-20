دفن جثة سيدة حامل عثر على جثتها داخل منزلها بحلوان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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صرحت نيابة حلوان الجزئية، بدفن جثة ربة منزل عثر عليها متوفاه داخل منزلها، وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.

وكشف التقرير الطبي الاولي أن المتوفية كانت حامل في الشهر الخامس، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، ونفى الشبهة الجنائية في الحادث.

وتبين من المعاينة للجثة عدم وجود أي كدمات أو آثار اعتداء عليها.


تلقي مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو "السعدي حسن. ال"، 33 سنة، موظف ومقيم بمساكن صلاح سالم، مفاده اكتشافه وفاة زوجته، فور عودته للمنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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