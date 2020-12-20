الولايات المتحدة تعلن تجاوز وفيات كورونا عتبة 300 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 17 مليوناً و631 ألفاً و293 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 316 ألفاً و6 حالات.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، ارتفعت الوفيات والإصابات بعد تسجيل ألفين و971 حالة وفاة جديدة و215 ألفاً و185 حالة إصابة.

ومازالت نيويورك الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 36 ألفاً و312 حالة، على الرغم من أن لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات.

وجاءت خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بمليون و829 ألفاً و521 حالة، تليها تكساس وفلوريدا ثم إلينوي رابعة ونيويورك في المرتبة الخامسة.