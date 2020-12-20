نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.





وكشف مصدر داخل النادي، أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، لن يتمكن من التواجد مع الفريق، بسبب المدة التي سيغيبها عن الملاعب.





وأضاف: "من المنتظر أن يغيب اللاعب لما يقرب من 3 أشهر تقريبًا بسبب إصابته بخلع في الكتف، وانتظاره إجرائه جراحة عاجلة".





ومن المقرر أن يكون غياب ماهر هو اللاعب الثاني، بعد أن تأكد غياب جونيور أجايي لاعب الفريق الذي لن يلحق هو الآخر بالبطولة بسبب إصابته في الوتر الوحشي.





ويخوض المارد الأحمر، نهائيات كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك غريمه التقليدي، بالمباراة النهائية.





ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، في بداية مشوار الدفاع عن لقبه.



