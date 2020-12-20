شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية ستتكبد أكبر عجز هذا العام بسبب كورونا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:58 م
وكالات
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من المتوقع أن تسجل شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا الجنوبية أكبر عجز هذا العام بسبب تداعيات وباء مرض كوفيد19-.
وبلغ إجمالي العجز في شركات "إس.كيه إنوفيشن" و"جي.إس كالتيكس" و"إس-أويل" و"هيونداي أويلبنك" 8ر4 تريليون وون، حتى نهاية الربع الثالث من العام.
وكانت شركة "إس كيه إنوفيشن" الأسوا تضررا، حيث تكبدت عجزا وصل إلى 2.24 تريليون وون، أعقبتها شركة "إس-أويل" بـ 1.18 تريليون وون.
وتواجه شركات تكرير النفط أزمة خطيرة، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط في مختلف أنحاء العالم.
وفي ظل أجواء قاتمة للسوق، شغلت المصانع التابعة للشركات الأربع 71.6% من قدرتها الاستيعابية، بانخفاض عن 83.8 في يناير الماضي.
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