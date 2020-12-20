لاعبو الأهلي يتوافدون على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:45 م
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
علي نبوي
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بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل التوافد على مطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا للسفر إلى النيجر، لمواجهة فريق سونيديب، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغادر الفريق القاهرة في الثانية ظهر اليوم بطائرة خاصة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة نيامي.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قد قرر تكليف الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، بترؤس بعثة فريق الكرة المتجهة إلى النيجر بعدما كشفت المسحة الطبية عن إصابة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس البعثة بفيروس  بكورونا.

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