دورة تدريبية بين أئمة مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف غدا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل صباح اليوم الأحد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتفتتح غدًا الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحا الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

وتفتتح الدورة بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.

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