"إنفستكورب البحرينية " تبيع حصتها في بنك باريس برتراند إلى روتشيلد

قالت إنفستكورب البحرينية اليوم الأحد إنها اتفقت على بيع حصتها غير المباشرة في بنك باريس برتراند إلى روتشيلد أند كو، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستشتري البنك السويسري الخاص.





وقالت الشركة في بيان إن من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من 2021، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وغيرها، لكنها لم تكشف عن البنود المالية للصفقة.





كانت إنفستكورب اشترت حصة أقلية كبيرة بالبنك في 2018.



