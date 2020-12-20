هل تحاليل الدم كافية للتعرف على الإصابة بكورونا؟.. طبيب يجيب (فيديو)

أكدت الدكتورة سها عبد الكريم استشاري تحاليل امراض الدم والمناعه، أن تحاليل الدم مهمة جدا في الكشف عن فيروس «كورونا» كما أنها تحسم الموضوع.





وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، إن تحاليل الدم تعكس صورة ومراية للدم من حيث كرات الدم البيضاء والحمراء مؤكدة على أن الفيروس يستهدف كرات الدم البيضاء داخل الجسم.



