هل تحاليل الدم كافية للتعرف على الإصابة بكورونا؟.. طبيب يجيب (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة سها عبد الكريم استشاري تحاليل امراض الدم والمناعه، أن تحاليل الدم مهمة جدا في الكشف عن فيروس «كورونا» كما أنها تحسم الموضوع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، إن تحاليل الدم تعكس صورة ومراية للدم من حيث كرات الدم البيضاء والحمراء مؤكدة على أن الفيروس يستهدف كرات الدم البيضاء داخل الجسم.

كما أشارت إلى أن انخفاض معدل كرات الدم البيضاء في الدم يعد موشر للاشتباة في وجود فيروس كورونا مضيفة أن فيروس كورونا يكسر كرات الدم الحمراء قبل موعدها المحدد وهو 120 يوم مما ينتج عنه خروج الحديد منها ويؤدى ذلك إلى الفشل الكلوي وبالتالي فإن الجسم يقوم بإنتاج بروتين السورتين لكسر الحديد وكل ذلك يظهر فى تحليل الدم.

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