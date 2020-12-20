تفاصيل إحالة 53 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية من شن حملات مكثفة ضبطت العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالمخابز وتم تحرير 53 محضرا بالمخالفات بالمخابز بمركز ومدينة ميت غمر خلال يوم واحد فقط.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، وقرر احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملة المشكلة برئاسته للتفتيش والرقابة التموينية على المخابز بنطاق ميت غمر،حيث اوضح وكيل الوزرارة انه تم ضبط مخالفات شملت نقص فى وزن الرغيف، والتصرف فى كميات دقيق بلدى مدعم وتصرف فى حصة استراتيجى، وعدم توافر مواصفات وكذا تجميع بطاقات تموينية وتوقف عن الانتاج بدون اذن وعدم وجود قائمة بيانات، وكذا تجميع دقيق بلدى مدعم وايضا عدم نظافة العجين.. وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه

تفاصيل إحالة 53 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
تفاصيل إحالة 53 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
تفاصيل إحالة 53 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
تفاصيل إحالة 53 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
تفاصيل إحالة 53 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
تفاصيل إحالة 53 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية

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