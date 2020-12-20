الأرصاد: الطقس مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 (فيديو)

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20 ديسمير 2020، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة نهارا مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، حيث يسود البلاد طقسا مائل للدفء لطيفا معتدلا على القاهرة، والوجه البحري، والرياح معتدلة في ظل انخفاض طفيف بـدرجات الحرارة، وطقسا دافئا معتدلا على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء والرياح نشطة.





كما يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارعلى جنوب الصعيد.





وفيما يلي بيان بـدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21





درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20





درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 19





درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 26





درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21



