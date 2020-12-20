تعرف على تفاصيل واستعدادات احتفالية تعامد الشمس على معبد الكرنك (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، على تعامد الشمس، على قدس الأقداس في معبد الكرنك، موضحا أن وزارة السياحة الآثار دائما ما تستغل الأحداث الفريدة في التاريخ المصري والاستفادة منه في الترويج للسياحة وإبراز المعجزات الخاصة بالحضارة المصرية القديمة.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج صباح الخير يامصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، إن الاحتفال سنويا بتعامد الشمس على المحور الرئيس لمعبد الكرنك.

وذكر أن المصري القديم برع في علم الفلك وطبق هذا العلم في كثير من عمارته، مؤكدا على أنه يتم استقبال الضيوف منذ الساعة السادسة صباحا ويصحبها احتفالات من فرق الفنون الشعبية ويحبهم أعضاء الكشافة بالإعلام والأزياء البراقة.

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