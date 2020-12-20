تعرف على تفاصيل واستعدادات احتفالية تعامد الشمس على معبد الكرنك (فيديو)

علق الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، على تعامد الشمس، على قدس الأقداس في معبد الكرنك، موضحا أن وزارة السياحة الآثار دائما ما تستغل الأحداث الفريدة في التاريخ المصري والاستفادة منه في الترويج للسياحة وإبراز المعجزات الخاصة بالحضارة المصرية القديمة.





وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج صباح الخير يامصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، إن الاحتفال سنويا بتعامد الشمس على المحور الرئيس لمعبد الكرنك.



