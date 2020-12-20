الشهيد الـ242.. "الأطباء" تنعى الدكتور عبداللطيف الشوربجي

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبداللطيف الشوربجي، استشارى النساء والتوليد بالمعاش ورئيس قسم النساء سابقا بمستشفى كفر الشيخ العام، والذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت النقابة، إلى أن الشهيد الدكتور عبداللطيف الشوربجي، الطبيب رقم الــ(242)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



