أجهزة الأمن تكشف ملابسات تعذيب طفل الهرم على يد والديه

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام شخصين بالتعدي على نجلهما.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا تتضمن قيام شخصين بالتعدي على نجلهما "طفل".

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى التوصل إلى القائم بنشر الخبر ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب الجيزة، وبمناقشتها أقرت بتناهى لسمعها صوت تعذيب لأحد الأطفال بالشقة المجاورة لها، وفي اليوم التالي تقابلت مع الطفل وقامت بتصويره من خلال مقطع فيديو استعرضت خلاله واقعة تعدي والديه عليه، وعلمت عقب ذلك بمغادرة الطفل ووالديه الشقة، وأنها لم تتقدم بأية بلاغات عن تلك الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى الطفل المشار إليه عمره 8 سنوات، مصاب بكدمات بالوجه والذراع الأيمن وبمناقشته قرر بقيام والديه سائق، وربة منزل، لهما معلومات جنائية بالتعدي عليه بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهم الواقعة بقصد تأديبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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