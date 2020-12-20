الاهلي يكلف سيد عبد الحفيظ بمهمة إستثنائية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إسناد مهمة رئاسة بعثة فريق الكرة بالنادي في رحلة النيجر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بصورة إستثنائية.


كان من المقرر أن يترأس محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، رئاسة البعثة، لكنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وبات سفره مستحيلاً.


ومن المقرر أن يتولى عبدالحفيظ، مهام رئاسة بعثة الأهلي بجانب مهامه الأساسية كمدير للكرة بشكل استثنائي؛ لضيق الوقت، وصعوبة الاعتماد على جديد من إدارة الأهلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ دوري ابطال افريقيا الاهلي الاصابه كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

"عبدالحفيظ وعدلي" في إثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل

الأهلي يطير اليوم إلى الإمارات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

الدماطي رئيسًا لبعثة الزمالك في النيجر

الأهلي يقرر السفر بطائرة خاصة إلى النيجر

عاجل.. إصابة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

08:29 م

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

11:38 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز