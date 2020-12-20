ضبط مصنع ينتج كمامات طبية بخامات رديئة بالقليوبية

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط مصنع في مدينة الخصوص، ينتج الكمامات الطبية بعد إعادة تدويرها وتصنيعها بخامات رديئة ومجهولة المصدر، وكذا من مرتجعات الأسواق، ووضع علامات تجارية عليها لطرحها في الأسواق.



جرى التحفظ على صاحب المصنع وأدوات الإنتاج، وتحرر المحضر الازم وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات للمقدم محمد غيتة رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص، لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق، معاد تدويرها وخامات مجهولة المصدر، "بدون مستندات" تدل على شرعية حيازتها أو استخدامها في ذلك المنتج، وعدم موافقة الجهات المعنية عن المنتج، وكذا استخدام علامة تجارية غير مسجلة على أنه وكيل معتمد، وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.



جرى عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث فجرى شن حملة مكبرة استهدفت المصنع، وجرى ضبط مالك المصنع وعثر بداخل المصنع على 10 ماكينة تصنيع كمامات، وكمبروسر هواء، ونحو 240 ألف كمامات طبية "منتج نهائي" وتحت التجهيز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.