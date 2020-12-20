إيطاليا تكشف عن إجمالي عدد الإصابات جراء فيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا وصل إلى 1.93 مليون حالة. 

 

 ووفقًا للجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إيطاليا 68 ألفا و447، وتعافى من مرض "كوفيد1- " الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد  1.250 مليون من المصابين.

 

وسجلت السلطات الصحية الإيطالية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 46 أسبوعًا.

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