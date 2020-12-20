ارتفاع ارباح "ممفيس للأدوية" بنسبة 550% خلال أول 5 شهور من 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:22 م
ممفيس للأدوية
ممفيس للأدوية
نيفين سمير
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أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن القائم المالية ، حيث أسفرت النتائج عن عن ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 550 %.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم  إنها حققت أرباح قبل الضرائب بنحو 15.52 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 223.39 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر، مقابل 207.88 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، صافي ربح بلغ 8.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 136.58 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 114.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي

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