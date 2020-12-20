تحرير 5796 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5796) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2506) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (218) مخالفة السير بدون تراخيص.





(14) مخالفة موقف عشوائي، (45) مخالفة شروط التراخيص.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



