تحرير 5796 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5796) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2506) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (218) مخالفة السير بدون تراخيص.

(14) مخالفة موقف عشوائي، (45) مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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