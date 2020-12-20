وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية المقام في الفترة من 19-23 ديسمبر، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقه شبابها.

ويشارك في الأولمبياد محافظات" أسوان - الوادي الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح" وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصري وخاصة في المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وفازت شمال سيناء على جنوب سيناء 2 صفر في الكرة الطائرة جلوس، وفازت البحر الأحمر على أسوان 2 صفر، وأسوان على جنوب سيناء 2 صفر، البحر الأحمر على شمال سيناء 2 صفر.

وفي الكرة النسائية فاز فريق أسوان على مرسى مطروح 40، والبحر الأحمر على الوادي الجديد، ومرسى مطروح على جنوب سيناء10.

وكرة الطائرة بنات فازت الوادي الجديد على البحر الاحمر وأسوان على مطروح وجنوب سيناء على أسوان، انتهى بفوز أسوان ومازالت مباراة الوادي الجديد وشمال سيناء لم تنتهى، والمنافسات مستمرة فى باقى الألعاب. 

يشار إلى أن الأولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب "خماسي قدم - كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - ألعاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركه وذلك خلال الفتره من 15 - 11 الى 15 - 12 - 2020 حيث تم اطلاق شعلة الاولمبياد في وزاره الشباب والرياضه فى يوم ٩ نوفمبر الماضي. 

كما سيتم تقديم عروض رياضية من كلية التربية الرياضية جامعه أسوان وطلائع وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات من أبناء 6 محافظات حدودية، وكذلك مشاركة الاتحادات النوعية" الرياضه للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافة الرياضية -الملاحه الرياضية- الألعاب الالكترونية" ببعض الأنشطة الرياضية. 

وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية

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