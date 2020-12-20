بمنتصف التعاملات .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بدعم مشتريات الأجانب









ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، مدفوعة بمشتريات الأجانب ، ولكن لازال الأداء العرضى هو المسيطر على المؤشر الرئيسي الذى يحافظ على مستوى الـ 10800 نقطة مع استمرار الأداء السلبى للتجاري الدولى الذى يتداول عند 60.60 جنيه بتراجع 0.69% .









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل عند مستوى 10852.7نقطة، و ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل عند مستوى 2107.1 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.7% ليصل عند مستوى 3054.2نقطة.