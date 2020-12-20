اليوم .. 8 كليات في الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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د.الخشت يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الإنتخابية بالكليات

د.الخشت: انحيازنا لجميع الطلبة دون تمييز وتعليم الممارسة الديموقراطية أهم مقاصدنا

تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، جولة تفقدية في كلية الحقوق، لمتابعة سير العملية الإنتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات في 8 كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

وحث الدكتور محمد الخشت، الطلاب للمشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الإختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور الخشت، إن انحيازنا لجميع الطلبة دون تمييز، وأن تعليم الممارسة الديموقراطية أهم مقاصدنا، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% +1 من الطلبة في العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين أمناء اللجان ومساعديهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وضعت خطة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، فى إطار من الشفافية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع وضع صناديق محددة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام.

ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة غدًا الإثنين، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

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