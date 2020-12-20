رسمياً .. محمد فوزي عبد الغني مديرا للكرة بفريق الشنواني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مسئولو نادي الشنواني، أحد أندية الموسم الجديد بدوري القسم الرابع، تعيين محمد فوزي عبد الغني، لاعب جمهورية شبين الأسبق، مديرا للكرة، ورئيساً للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ويملك محمد فوزي خبرات عديدة في الكرة المصرية، حيث يعد من ناشئين جمهورية شبين، وصعد للفريق الأول في عمر 16 عام كما إنضم لصفوف منتخب مصر للشباب الحاصل علي برونزية كاس العالم ف الارجنتين 2001 .

ولعب من قبل في صفوف المنصوره موسمين ثم الإنضمام لحرس الحدود لأربعة مواسم متتالية، حصل خلالهم على كأس مصر والسوبر المصري كما لعب لغزل المحله موسمين، وخاض تجربة إحتراف في صفوف نادي العروبة العماني، قبل ختام مسيرتة الكروية مع جمهورية شبين بالقسم الثاين.


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