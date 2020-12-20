مؤشر سوق دبي المالي يقفز 1.16% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.16% رابحاً 29.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2579.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.5 مليون سهم محققة ما قيمته 155.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2309 صفقة لعدد 27 سهماً.





وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.42%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.17%، 0.01%، على التوالي.