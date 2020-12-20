مؤشر سوق دبي المالي يقفز 1.16% بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:06 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 1.16% رابحاً 29.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2579.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.5 مليون سهم محققة ما قيمته 155.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2309 صفقة لعدد 27 سهماً.

وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.42%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.17%، 0.01%، على التوالي.
 
وقفز 19 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 11.76%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.32%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.05%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.46%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.8 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.72%.
 

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