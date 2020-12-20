جمعية المحافظة على البيئة تعثر على سلحفاء نافقة بشواطئ الغردقة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت جمعية المحافظة على البيئة هيبكا، عثور فريق الغطس بها على سلحفاة نافقة فى حالة تعفن بأحد شواطئ مدينة الغردقة.


وأكدت جمعية المحافظة على البيئة فى بيان لها منذ قليل أن هذه الزيادة فى نفوق الكائنات البحرية قد تكون راجعة إلى أنشطة بشرية وبالأساس أنشطة الصيد وخصوصا الصيد بالشباك.

وتابع أن فريق الغطس الذى عثر على السلحفاة نافقة عثر عليها فى حالة تعفن شديد وكان من الصعب تحديد سبب الوفاة، واهابة الجمعية كافة الجهات التنفيذية والبحثية بدراسة حوادث النفوق وبالحفاظ على كافة موارد مصر البحرية الفريدة وعلى راسها الموارد المهددة بالانقراض.

وكان أكد الدكتور محمود عبد الراضى دار، مدير فرع معهد علوم البحار بالغردقة، أن تم العثور على دولفين نافقا بالمنطقة البحرية المواجهة لجبل الحريم بوسط مدينة الغردقة يبلغ طوله 2.55 متر تقريبا من فصيلة الأنف الزجاجى (Bottle nose).

وأضاف عقب المعاينة تم إحضار الدولفين النافق إلى فرع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بواسطة فريق من جمعية المحافظة على البيئة وبحراسة شرطة البيئة بالغردقة، وتم تشكيل فريق من المعهد وقام الفريق بفحص جثة الدولفين النافق حيث تبين انه فى حالة تحلل شديدة وتوجد عليه اثأر للحبال وبالمواصفات التالية: الطول: 2.55م، ونوعه ذكر، وعرض الزعنفة الذيلية 60سم، وطول الزعنفة الظهرية 30 سم، طول الزعنفة الصدرية الأولى 40سم، والصدرية الثانية مقطوعة.

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