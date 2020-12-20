وزيرة البيئة: تطوير إجراءات تقييم دراسات الأثر البيئي من أجل دفع عجلة الاستثمار

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وافقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم على قرار مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى جلسته ال٥٥ على مجموعة من الإجراءات المنظمة لمنظومة الوزارة لتقييم التأثير البيئي للمشروعات من أجل تطوير سير العمل وضمان سرعة إصدار موافقات بيئية على دراسات الأثر البيئي للمشروعات المقدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدم اكتمال البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات كانت من أحد المعوقات التي تواجه جهاز شئون البيئة لإنجاز إصدار الموافقات عليها، مما تطلب اتخاذ بعض الإجراءات الضامنة لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة من مقدمي طلب الدراسة قبل بدء الجهاز فيها لضمان سرعة إنجازها بشفافية ووضوح وعدم تعطيل عجلة الاستثمار.

وأضافت فؤاد أن من تلك الإجراءات وضع قائمة مرجعية استرشادية وتعميمها على الجهات الإدارية المختصة والجهات المانحة للترخيص لمراجعة نماذج ودراسات تقييم الأثر البيئي لاستيفائها قبل استلامها وتحويلها لجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

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