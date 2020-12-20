عالم فلك: أصحاب هذه الأبراج "هتتجوز خلال 2021"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد شاهين، عالم الفلك والأبراج، إن كوكب زحل سيغادر برج الجدي، وسيدخل برج الدلو، وهو ما سيجعلنا نشهد حالة من الابتكار خلال عام 2021 بصفة عامة، كما ستزيد حالة التعاطف والروحانية في الأبراج الترابية.

وأشار "شاهين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن الأبراج الترابية هي الثور والعذراء والجدي، موضحا أنه على أصحاب الثور أن يحددوا أولوياتهم في العام الجديد، ويركزون على أهدافهم، وسيشهد العام ترقيات وظيفية.

وأضاف أن أصحاب برج العذراء يشهدوا حالة من الاستقرار منذ أواخر عام 2020، وسيستمر معهم الاستقرار لفترة، ولكن عليهم ألا يعتمدوا على حظوظهم كثيرا، وأمورهم الشخصية والعملية ستكون جيدة في 2021، وطموحاتهم ستتحقق خلال العام الجديد، ولن يتعرضوا لصدمات عاطفية، ومع نهاية العام سيكون هناك زواج.

وتابع أن أصحاب أبراج العذراء والعقرب والسرطان سيشهدون ارتباطا رسميا في 2021، معقبا: "الأبراج دي هتتجوز في العام الجديد".

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