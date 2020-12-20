العثور على رضيع وسط القمامة في شبين القناطر بالقليوبية

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لسرعة كشف غموض العثور على طفل رضيع وسط القمامة وبرودة الجو بمفرده في إحدى الشوارع بمدينة شبين القناطر، حيث جرى نقل الطفل إلى مستشفى شبين القناطر العام لرعايته والبحث عن أهليته.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر، بتلقيه بلاغا بالعثور على طفل وسط القمامة والبرد بمفرده.

وعلى الفور جرى التحفظ على الطفل ونقله إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على صفحات مدينة شبين القناطر صورا لطفل رضيغ تم العثور عليه وسط القمامة، مؤكدين أن الطفل جرى العثور عليه وسط القمامة وتم تحويله لحضانات مستشفي شبين القناطر العام، مطالبين بنشر صور الطفل للمساعدة للوصول لأسرته ليتم التعرف عليه.