قرار مهم من القاضي بشأن طفل المرور وأصدقائه الثلاثة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، مد أجل النطق بحكمها على الطفل أحمد أبو المجد و3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" لجلسة 27 ديسمبر الجاري. 

وكانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري،

كما وجهت لهم النيابة تهمة انشاء وادارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

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