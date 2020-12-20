"الرقابة المالية " تطالب الشركات الخاضعة لإشرافها بإنشاء قواعد بيانات لعملائها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
احمد الشيخ
Advertisements

كشف  محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية -والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة-بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها، على أن يراعى في هذه القاعدة تبويب العملاء وفقا لعدد من المحددات -وبحد أدنى-نوع العميل (ذكر – أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة، وفى حالة العميل ذو الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين، الأولى ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، والحالة الثانية تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (20%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائباً لأي منهم.

وأكد عمران على أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي، ومشدداً على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الأشراف والرقابة على قطاع حيوي شهد إصدارات أسهم التأسيس وزيادة رأس المال وسندات التوريق بإجمالي وصل إلى 92.9 مليار جنيه في الفترة من يناير الى أكتوبر 2020 ، وحقق نشاط التأمين بنوعية ( نشاط تأمين الممتلكات – نشاط تأمين الحياة) إجمالي أقساط تامين محصلة قدرها 31.8 مليار جنيه، ساهمت في دفع الضرر المادي عن المتعاملين من حملة وثائق التامين وسددت تعويضات/ مطالبات ما يقرب من 16 مليار جنيه عن نفس فترة العشرة أشهر من العام الجاري، كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لحوالي 2.3 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي حوالي 42.5 مليار جنيه في الفترة من يناير الى أكتوبر 2020 ، كما

وصل حجم الأوراق المخصمه 8.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، واستفادة 3.1 مليون مواطن من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر، وكل تلك المؤشرات تدفعنا كى ينصب تركيزنا في المستقبل على إدارة التحديات التي تعوق وصول خدمات التمويل غير التقليدي لعملاء أخرين ، وأولى تلك التحديات نقص البيانات عن العملاء.

وشدد رئيس الهيئة أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر، كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحاً بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير.

وحدد رئيس الهيئة الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات -على وجه الخصوص- فى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، شركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها (50) مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ نصف ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عمران: الرقابة المالية أنجزت مشروعات قوانين عديدة خلال السنوات الماضية

"الرقابة المالية" تصدر قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل

"الرقابة المالية" تصدر كتاب دورى لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى

الرقابة المالية توافق على أول طرح لسندات قصيرة الأجل لشركة وساطة في الأوراق المالية

محمد عمران: مد فترة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة

الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم بالبورصة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

11:38 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز