العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:55 ص Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا" منذ حوالي 11 ساعة مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري الممتاز منذ نصف ساعة نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق منذ ساعتين و 27 دقيقة خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه منذ حوالي 17 ساعة الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي) منذ حوالي 12 ساعة قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي منذ حوالي 22 ساعة محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة منذ حوالي 16 ساعة قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء منذ حوالي 16 ساعة الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي منذ حوالي 16 ساعة تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا منذ حوالي 4 ساعات قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج" منذ حوالي 3 ساعات 3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها منذ ساعة و نصف أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا منذ أقل من نصف ساعة