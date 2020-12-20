الجمهور يُشيد بدور محمد علي رزق في مسلسل"خيط حرير"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أشاد عدد كبير من جمهور موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأداء الفنان محمد علي رزق في مسلسل "خيط حرير" الذي يُعرض حاليًا على قناة "on".

ونجاح محمد علي رزق لم يكن مفاجئًا بل هو نتاج طبيعي عن الجهد الذي يقدمه دائمًا، فهو يحرص على إنتقاء أدواره بعناية شديدة، ويسعى للتطوير من موهبته، كما أنه يحاول الأ يحصر نفسه في أدوار معينة، حتى لايقع في فخ التكرار.

وكتب المتابعين:"محمد علي رزق معجون بعفاريت تمثيل، دور مجدي مش سهل أبدًا وهو قدر بمنتهي التمكن والسلاسة يقدمه بكل تفاصيله زي ما بيقول الكتاب، انا لحد دلوقتي مش ناسي مشاهده مع مِسك في الشركة، هيبقي ممثل مهم؛ لأنه مش بيستسهل وبيجتهد وبيطور من نفسه بشكل ملحوظ جدًا"، "وكان دوره جميل فى إلا أنا، ويا سلام بقى على جبل الحلال، حاجة تحفة بجد، أي دور بياخده بيتقنه، بيتشقلب كده فى الدور بصراحة، ربنا يوفقه"،" تمثيله وشكله زي الفنان محمودعبد العزيز الله يرحمه"،"ممثل أتقن الدور وبشدة، اللى يشوفه فى الكوميديا مايشوفهوش فى المسلسل ده"، "فعلاً تمثيله تحفة وبيحلي أي عمل بيكون فيه"،" من الناس المحترمة وممثل محترم وشاطر ربنا يبارلكه".

مسلسل"خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 17 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ نصف ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 3 ساعات

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 35 دقيقة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

11:38 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز