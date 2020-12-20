أهالي كفر الشيخ يحتفلون بفوز "بيج رامي" ببطولة مستر أوليمبيا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
عمرو الشامي
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، احتفالا بفوز رامي السبيعي "بيج رامي"، تبن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم، بالمركز الأول عالميًا في بطولة مستر أوليمبيا للمحترفين في كمال الأجسام 2020.
وأعرب أهالي المحافظة، أن ما فعله رامي السبيعي هو فخر لمركز بلطيم وتحديدا مدينة البرلس مسقط رأسه ولمحافظة كفر الشيخ بصفة عامة، لكونه أول مصري وعربي يحصل على ذلك اللقب، مشيدين بأخلاقه وتواضعه وسيرته الطيبة التي يتمتع بها.
وقال رامي السبيعي، في أول تعليق له بعد الفور: «هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبابي».
وأضاف «السبيعي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرًا لكم جميعًا من القلب على كل هذا الدعم، والحمد لله دائمًا وأبدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله، ألف مبروك للعرب، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي».
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