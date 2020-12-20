بهذه الكلمات.. ناهد السباعي تهنئ صديق طفولتها بعيد ميلاده

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة ناهد السباعي على تهنئة صديق طفولتها بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العشرين من شهر ديسمبر.

ونشر ناهد صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق في طفولتي وأفراد عائلتي.. أتمني لك عام ملئي بالسعادة والنجاح.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، حيث تظهر خلال الحلقات كضيفة شرف ، والمسلسل بطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر.

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى ليبيا موفدا من الرئيس السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك ينهي إعارة نجم الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو مصطفى بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن نجمه "المتوهج"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات لقاح كورونا.. اعرفها

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق: لم تعد علاقتي بـ"صلاح" كما كانت في السابق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

11:38 ص

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

08:30 ص

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز