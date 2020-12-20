الداخلية تنهي نزاعا قائما بين 4 عائلات بالمنيا وأسيوط

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة العدوة.



كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.



جاء ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.