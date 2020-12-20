قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القطا الجديد

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وجه قطاع السجون، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى (سجن القطا الجديد) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.



وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.

