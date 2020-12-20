للعام الثاني على التوالي.. يونس مرسي يحصد جائزة "نجم العرب" كأفضل مطرب صاعد في الوطن العربي

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كرم مهرجان نجم العرب في دورته الخامسة المطرب يونس مرسي كأفضل مطرب صاعد في الوطن العربي لعام 2020 ، لتكون الدورة الثانية علي التوالي التي يفوز فيها بهذه الجائزة.



وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.



وشهدت قائمة الفنانين المكرمين في الدورة الخامسة الكثير من المطربين والفنانين منهم رامي صبري وحكيم ورامي جمال وعاصي الحلاني ونجله الوليد عاصي الحلاني وإنچي المقدم وخالد النبوي وأحمد زاهر وشيري عادل وحنان مطاوع وهنا الزاهد وزينة ويسرا وخالد أنور ومحمد عبدالرحمن وخالد سرحان وأحمد حاتم وهشام ماجد وإيمان العاصي وهبة مجدي.



يشار أن يونس مرسي يستعد لطرح عمل غنائي جديد بالتعاون مع إسلام ساسو ، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.



والجدير ذكره أن يونس مرسي طرح مؤخرًا كليب "مبقتش تحبني" ، وهو من إخراج معتز راغب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وتوزيع أحمد أبو عبير، وشاركه في الغناء الفنانة الاستعراضية جوهرة.