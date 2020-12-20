محافظ كفر الشيخ يهنئ "بيج رامي" لتتويجه بطلاً لمستر أوليمبيا 2020

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الكابتن رامي السبيعي "بيج رامي"، ابن مصر ابن قرية السبايعة التابعة لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، لتتويجه بطلًا لمستر أوليمبيا 2020م وحصوله على المركز الأول، حيث أن مستر أوليمبيا تُعد أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا يعتبر إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا، مشيرًا أنه سيتم تكريمه فور وصوله لأنه يستحق عن جداره الأوسمة لبطولته.



