محافظ كفر الشيخ يهنئ "بيج رامي" لتتويجه بطلاً لمستر أوليمبيا 2020
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
عمرو الشامي
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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الكابتن رامي السبيعي "بيج رامي"، ابن مصر ابن قرية السبايعة التابعة لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، لتتويجه بطلًا لمستر أوليمبيا 2020م وحصوله على المركز الأول، حيث أن مستر أوليمبيا تُعد أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا يعتبر إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا، مشيرًا أنه سيتم تكريمه فور وصوله لأنه يستحق عن جداره الأوسمة لبطولته.
يذكر أن؛ رامي السبيعي لاعب كمال الأجسام حصل على المركز السابع في بطولة مستر أولمبيا 2014م، متفوقًا على النجم الأمريكية " فيكتور مارتينيز " الذي حل ثامنًا، وفاز ببطولة مستر أولمبيا من قبل النجم العالمي آرنولد شوازنغر، وتوج بطلًا لمستر أولمبيا 2020م أكبر وأقوى البطولات العالمية في كمال الأجسام للمرة الأولى في تاريخ مصر متفوقًا على الأسطورتين الأمريكيتين "فيل هيث، وبراندون كيري " في انجاز تاريخي غير مسبوق.
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