بحضور المفتي.. ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتى الديار المصرية، حيث تحدث فضيلته عن العديد من الموضوعات الخاصة بالمفاهيم الصحيحة وسماحة الدين الإسلامي ووسطيته، وأهمية التحلى بالفكر الواعي المستنير والإنتماء الحقيقي للوطن.

وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة مع الدكتور مفتى الجمهورية، الذى أجاب على أسئلة بعض الضباط.

وفي الختام قدم مدير كلية التدريب والتنمية، درع الكلية لفضيلة المفتي.
 
جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لتعظيم دور التدريب والتثقيف لرفع معدلات أداء رجال الشرطة ونشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.

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