أول تعليق من جومانا مراد بعد فوزها بجائزة التميز والإبداع عن مسلسل "خيانة عهد"

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فازت الفنانة جومانا مراد بجائزة التميز والإبداع كأفضل ممثلة لعام 2020 من دير جيست عن تألقه في مسلسل "خيانة عهد".



وأعربت جومانا عن سعادتها بذلك التكريم ، ونشرت صورة لها من عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : شكراً دير جيست لجائزة التميز والإبداع لعام 2020 ، شكراً لكل الناس اللي صوتتلي ومبرك لكل زملائي اللي اتكرموا من دير جيست.



يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

