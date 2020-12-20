محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف عدد من الطرق بالمحافظة (صور)

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، تطوير ورفع كفاءة طريق نوى (قليوب - شبين القناطر)، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بمرحلته الأولى من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 7 كيلو متر، تفقد خلالها أعمال وضع طبقة الاسفلت النهائية للوقوف على مدى حيوية ذلك الطريق في خدمة أهالي مدينة شبين القناطر والقرى المجاورة.





وتوجه المحافظ إلى حي غرب شبرا الخيمة يرافقه كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهى ترك، والمهندس محمد باهر مهندسي الهيئة العامة للطرق والكبارى لمتابعه بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع أحمد عرابي.





وأوضح "الهجان"، أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري، وطريق بنها الحر شمالا، بطول يصل حوالي 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة في بعض أجزائه من 45ـ 50م2، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستبدأ من أم بيومي حتى كوبري 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 40 مليون جنيه بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.





وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية، وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحا أنه سيتم التنفيذ على 7 قطاعات على التوالي، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالي للتيسير على مستخدمي الطريق.





وأفاد "الهجان" بأنه على مدار الشهور الماضية جرى التنسيق مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، للبدء في تطوير المحور علاوة على أنه لم يشهد أي تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذي يؤدي إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة، ليسلك ذلك المحور مرورا بمحور روض الفرج إلى مناطق غرب القاهرة وما يليها.



