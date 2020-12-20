اليوم .. 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام اليوم الأحد خمسة مباريات في الجولة الثانية للدور الثاني من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم كلاً من :

1- مشيرف مع منوف الساعة 11 ملعب الباجور : معاذ محيى وأحمد جمال وأحمد طارق

2- كفر الباجور مع سبك الضحام الساعة 1 ملعب الباجور : أحمد جمال ومعاذ محيى وأحمد طارق

3- جزي مع مسجد الخضر الساعة 12 بمنوف : عبد الله بدر ومرسي ماجد وأحمد مصطفى.

4- ميت عافية مع العراقية الساعة 12 بكفر طه : عبد الله طاهر ومحمد ميحى وعبد الشهيد مجدي.

5- كشميش مع كفر عشما الساعة 12 ملعب تلا : أمين خالد وأحمد الصفطي واسلام منير.

* كما يقام غداً الإثنين 5 مباريات على النحو التالي :

1- أبو نشابة مع سنتريس س 12 : أمين خالد ومرسي ماجد ومحمد مصطفى.

2- سبك الأحد مع أشمون س 12 : أحمد ماجد وعبد المطلب علي ومحمد عاطف.

3- بركة السبع مع أبنهس س 1 :ماجد مرسي وأحمد نبيل ومحمد عريشة

4- الروضة مع الدبايبة س 1 : أحمد نبيل وماجد مرسي ومحمد عريشة

5- اصطباري مع بيجيرم س 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وطارق الشهدي.

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