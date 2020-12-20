اليوم .. 5 مباريات في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

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يقام اليوم الأحد خمسة مباريات في الجولة الثانية للدور الثاني من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.



ومن المقرر أن يلتقي اليوم كلاً من :



1- مشيرف مع منوف الساعة 11 ملعب الباجور : معاذ محيى وأحمد جمال وأحمد طارق



2- كفر الباجور مع سبك الضحام الساعة 1 ملعب الباجور : أحمد جمال ومعاذ محيى وأحمد طارق



3- جزي مع مسجد الخضر الساعة 12 بمنوف : عبد الله بدر ومرسي ماجد وأحمد مصطفى.



4- ميت عافية مع العراقية الساعة 12 بكفر طه : عبد الله طاهر ومحمد ميحى وعبد الشهيد مجدي.



5- كشميش مع كفر عشما الساعة 12 ملعب تلا : أمين خالد وأحمد الصفطي واسلام منير.



* كما يقام غداً الإثنين 5 مباريات على النحو التالي :



1- أبو نشابة مع سنتريس س 12 : أمين خالد ومرسي ماجد ومحمد مصطفى.



2- سبك الأحد مع أشمون س 12 : أحمد ماجد وعبد المطلب علي ومحمد عاطف.



3- بركة السبع مع أبنهس س 1 :ماجد مرسي وأحمد نبيل ومحمد عريشة



4- الروضة مع الدبايبة س 1 : أحمد نبيل وماجد مرسي ومحمد عريشة



5- اصطباري مع بيجيرم س 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وطارق الشهدي.